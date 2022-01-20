إيداع علاوة الزوجة والأبناء في حسابات المستفيدين

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان أصدرته الأربعاء، المستفيدين من علاوة الزوجة والأبناء كافة، إلى مراجعة المصارف التجارية؛ للتأكد من إيداع مخصصاتهم المالية في حساباتهم عن الربع الأخير من عام 2021.

وبحسب البيان، فإن الإجراءات الإدارية لصرف علاوة الزوجة والأبناء تمت بإشراف مباشر من مصلحة الأحوال المدنية ومصرف ليبيا المركزي طيلة الأشهر الماضية.

وعقب ذلك أعلن مصرف الأمان عن الانتهاء من إجراءات تسييل مستحقات علاوة الأبناء لـ 270 ألف أسرة يملكون حسابات جاريه لديه، فيما أنهت إدارة مصرف الوحدة إجراءات صرف العلاوة دون الكشف عن أعداد المستفيدين.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أحال قبل ساعات من صرف المنحة، مليارًا وسبعين مليون دينار لحسابات المصارف؛ لتتمكن من تغطية الإنفاق على علاوة الزوجة والأبناء التي سيتم اقتطاعها من الباب الرابع المخصص للدعم.

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