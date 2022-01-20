«أبوعرابة»: يجب أن يكون من أولويات الحكومة تعويض أهالي تاورغاء 

أكد رئيس لجنة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراتة عن مدينة تاورغاء عبد النبي أبوعرابة، أن “ممتلكات العائلات احترقت بالكامل وهم الآن يقيمون مع أقاربهم في المخيم”.

وقال «أبوعرابة» في تصريح خاص، أن “مصالحة مدينة مصراتة مع تاورغاء كانت مصالحة نموذجية وحقيقية، ولا توجد خروقات أمنية بين المدينتين”.

وتابع؛ “يجب أن يكون من أولويات الحكومة تعويض أهالي تاورغاء في ممتلكاتهم التي دمرت بالكامل حتى تكون عودتهم كريمة للمدينة”.

وأردف موضحًا “نُحمل المسؤولية للحكومة لعدم دفعها تعويض للعائلات حتى الآن لبناء منازلهم”، مستطردًا “المخيمات التي يعيش بها النازحين سيئة للغاية ولا تصلح للسكن نهائيا”.

وختم تصريحه مشيرًا إلى أنه من المفترض “أن تكون هناك خطة حقيقية للحكومة لإخلاء المخيمات وعودة النازحين إلى مساكنهم وتعويضهم لإعادة بناء المدينة”.