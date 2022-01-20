لنقي: مجلس النواب لا يمكنه تغيير الحكومة طبقًا للاتفاق السياسي

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أحمد لنقي أن مجلس النواب لا يمكنه تغيير الحكومة طبقًا للاتفاق السياسي الموقع سنة 2015، مطالبًا بضرورة التشاور بين مجلس النواب والدولة لإنهاء ما وصفته المفوضية الوطنية للانتخابات بالقوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها الذي كان مقررًا 24 ديسمبر الماضي.

لنقي وفي تصريحات خاصة لموقع “القاهرة 24″، أوضح أنه في حال التوصل إلى تغيير لرئيس الحكومة، لا يمكن للمجلس تغيير رئيس الحكومة فقط مع استمرار باقي الوزراء، وإنما سيتم تغيير الحكومة بكاملها، مؤكدًا أن حكومة الوحدة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية ستبقى حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

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