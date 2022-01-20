تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية في طعون الانتخابات الرئاسية

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الخميس القرار رقم 2 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة عن لجان الطعون الابتدائية والاستئناف ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية.

وتختص اللجنة المُشكّلة من رئيس وعضوين بموجب المادة الثانية بتوثيق بيانات وتواريخ النشر والتسلّم من قبل المفوضية للأحكام الصادرة عن لجان الطعون بمختلف مستوياتها، ومدى تطابقها مع نصوص الفصل العاشر من قانون انتخاب رئيس الدولة.

وألزم القرار في مادته الثالثة اللجنة بتقديم تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال 72 ساعة اعتبارًا من تاريخ أول اجتماع لها، كما منحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز عملها.

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