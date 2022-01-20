مداهمة مخزن في الجفارة يحوي كوابل كهربائية مسروقة وضبط شخصين

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داهمت أجهزة الأمن مخزنا يضم كميات من كوابل الكهرباء المسروقة والقت القبض على اثنين من المشتبه بهم في منطقة المرابط بالجفارة.
وذكر الإعلام الأمني بجهاز المباحث الجنائية، إن فريق عمل جنوب طرابلس التابع للجهاز. قدم الدعم والإسناد لكل من عناصر وحدة حماية الطاقة الكهربائية وأعضاء وحدة البحث الجنائي جفارة في تنفيذ عملية الاقتحام.
وأكد، أن اللجنة الأمنية المشكلة، بقرار من مكتب النائب العام لمكافحة جرائم سرقة كوابل الكهرباء. تمكنت بدعم وإسناد جهاز المباحث الجنائية بعد تحريات دقيقة على نطاق واسع. من تحديد موقع يشتبه أن يكون مخزنا يتم استخدامه لتجميع الأسلاك والكوابل قبل بيعها أو تهريبها خارج البلاد.
وأضاف، أنه بعد التأكد من صحة المعلومات اقتحم عناصر اللجنة المكلفة رفقة أعضاء فريق عمل جنوب طرابلس المكان الواقع في منطقة المرابط بالجفارة.
وأكد ضبط كميات كبيرة من الكوابل والأسلاك الكهربائية منها ما كان على وشك تهريبه على متن سيارتي شحن متوسطتا الحمولة. فضلاً عن القبض على شخصين كانا داخل المخزن أحدهما ليبي والآخر من العمالة الأفريقية الوافدة.
وأوضح، أنه نقل المضبوطات رفقة المقبوض عليهما إلى مقر وحدة حماية الطاقة الكهربائية بمنطقة الفرناج لاستكمال التحقيقات وفقاً لتعليمات مكتب النائب العام.
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