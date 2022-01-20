السفير التركي: نعتزم فتح قنصليتنا في بنغازي.. وزيارتي لصالح كانت مثمرة وسادها الود

ليبيا – قال السفير التركي لدى طرابلس كنان يلماز إنه قدم إلى مدينة القبة بناء على دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مؤكدا أن الزيارة كانت مثمرة وسادها الود.

السفير التركي وفي تصريحات أدلى بها لوكالة “الأناضول” التركية، أوضح أن المحادثات حول منطقة شرقي ليبيا في الفترة الأخيرة أظهرت تطورًا إيجابيًا، لافتًا إلى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو نهاية العام الماضي بشأن نيته زيارة المنطقة الشرقية.

وأضاف: “نحن نرى الدولة الشقيقة والصديقة ليبيا التي تربطنا معها علاقات تاريخية متجذرة، كلا واحدا، ولا نفرق بين مناطقها”، مشددًا على إيلاء تركيا أهمية لتطوير العلاقات مع كافة الأطراف في البلاد.

وتابع: “خلال اللقاء أعربنا عن استعدادنا، عند توفر الظروف المناسبة، لإعادة فتح قنصليتنا العامة في بنغازي، وتقييم استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى بنغازي، وتشجيع شركاتنا لإتمام مشاريعها غير المكتملة والقيام بمشاريع جديدة”.

وأشار يلماز إلى أنه يخطط لزيارة مدينة بنغازي في الفترة القادمة.

هذا وأكد يلماز خلال اللقاء على أهمية المصالحة الوطنية في هذه الفترة التي تستعد فيها البلاد للانتخابات، وإعداد الأرضية الدستورية وخارطة الطريق للانتخابات من خلال التشاور بين المؤسسات الليبية المعنية.

وأعرب عن استعداد بلاده لكافة أشكال التعاون فيما يتعلق بتبادل الخبرات خلال هذه المرحلة، في حال ورود طلب من قبل الأصدقاء الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية