“بيللودي”: إيطاليا لا تملك إلا خيارًا واحدًا تجاه ليبيا

اعتبر المدير السابق لشركة إيني، وكبير مستشاري هيئة الاستثمار الليبية والصندوق السيادي الليبي، ليوناردو بيللودي؛ أن الشيء الأساسي في ليبيا اليوم هو إيجاد حل، مضيفًا أن هذا الأمر يبدو صعبًا للغاية بعد تأجيل الانتخابات.

ولفت “بيللودي” أن إيطاليا لديها خيار واحد فقط لسياستها الخارجية تجاه ليبيا لأسباب تتعلق بالقرب الجغرافي وإمدادات الطاقة إلى جانب الاقتصاد، فالدولتان مرتبطتان بروابط لا تتجزأ، وفق ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وذكّر بأن بلاده أول بلد بنى جسور تواصل مع الحكومة الانتقالية الجديدة بعد 2011 لكن دولاً أخرى استحوذت على ليبيا وملأت الفراغ فيها فأعطت ما لم تقدر إيطاليا على إعطائه عبر المال والأسلحة كما تفعل تركيا.

ووصف علاقة إيطاليا بليبيا بأنها نوعٌ من الارتباط بـ”الزواج”، وله خاتم خاص به يتمثل في خط أنابيب الجرين ستريم.

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