مفوضية الانتخابات تعلن تشكيل لجنة لمتابعة الطعون ولجنة لتدقيق التزكيات

أصدرت مفوضية الانتخابات قرارا بتشكيل لجنتين لمتابعة وتوثيق أحكام الطعون في الانتخابات الرئاسية وفحص ومراجعة قوائم التزكية المقدمة من المترشحين.

ونص القرار رقم اثنين، على تشكيل لجنة الطعون برئاسة، رباب حلب، وعضوية كل من، آلاء الشيباني، وصالح عليجة، فيما نص القرار رقم ثلاثة على أن يقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة لقوائم التزكية تتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة للعملية، والبيانات التي يجب أن تجرى مراجعتها؛ ليتم اعتمادها من المفوضية.

هذا وحددت المفوضية للجنة اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ أول اجتماعاتها لتقديم تقريرها، ولها حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز عملها.

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