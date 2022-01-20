أزمات متعاقبة وسط تحذير من ارتفاع مؤشر التضخم وزيارة الأسعار بسبب رفع الحكومة لفاتورة الرواتب

تتسَارع وتيرة الأزمات وسط ارتفاع الأسعار للمنتجات الغذائية والسلع التموينية والأدوية فضلًا عن المستلزمات الطبية التي تعد من الاحتياجات الضرورية في الحياة اليومية للمواطنين، ورغم تأزم الأوضاع المعيشية الحالية الصعبة، التي لم تحاول الجهات المسؤولة والحكومات المتعاقبة على تحسين تلك الظروف المستعصية بل زادت من تفاقمها جراء تدهور الأوضاع السياسية والتفشي المستمر لجائحة كورونا.

مراقبو المشهد الراهن في ليبيا حذروا ، من الخطوات التي تتخذها الحكومة من زيادة فاتورة الرواتب مع تكدس العاملين في القطاع العام، مؤكدين أن زيادة الرواتب تعني تصاعد الطلب على السلع بسبب زيادة دخول الأفراد، ما يقود إلى زيادة الأسعار وارتفاع التضخم خلال الفترة القليلة المقبلة.

لتتعالى بذلك الأصوات المنددة بحجم التضخم الذي تعانيه البلاد مؤخرًا بالرغم من زيادة أجورهم المالية في عهد الدبيبة، إذ قامت الحكومة بتعديل بند زيادة الرواتب لبعض قطاعات الدولة، إلا أن رفع المستحقات المالية لم تكن كافية على ملائمة المواطنين في توفير حاجاتهم اليومية بسبب ارتفاع جنوني من قبل التجار والمحلات التجارية على خليفة وقف الاعتمادات المصرفية من الدولة.

إلا أن المحنة قد تزيد من حدة الجوع على مستوى البلاد، لتنذر هذه الزيادة بكارثة معيشية خاصة وأن المواطن البسيط ينتظر من ثلاثة إلى أربعة أشهر للحصول على معاشه الشهري الذي لا يكفيه على توفير مستلزماته،

في حين ظهرت مجددًا أزمة المخابز وغلاء رغيف الخبز ونقص وزنه وسط اختلاف ملحوظ في التسعيرة من مخبز إلى آخر، رغم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الفساد قبل أسابيع وتتمثل في إعفاء السلع المستوردة من الرسوم الجمركية والضرائب في مساع لتخفيض الأسعار بالأسواق، إلا أن الأزمات تتجدد لتدق على الأبواب ناقوس الخطر، نتيجة التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، فهل ستتفادى الجهات الحاكمة حدوث أزمة الجوع في بلاد تنعم بأغلى الثروات الطبيعية على مستوى القارة الأفريقية؟