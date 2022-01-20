«الزناتي» يناقش مع وزير الصحة الأردني تسهيل قبول علاج الليبيين

ِشارك وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، في اجتماع عُقد اليوم الخميس، في العاصمة الأردنية عمان مع نظيره الأردني الدكتور فراس إبراهيم الهواري، بحضور السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري، سفير ليبيا بالأردن.

وأوضح حساب سفارة ليبيا بالأردن على فيسبوك، في بيان أن الاجتماع شارك فيه مختصين من الوزارتين ورئيس المكتب الصحي بالسفارة.

وأردف البيان، أن الجانبان ناقشا تعزيز التعاون في المجال الصحي، والسياحة العلاجية، وضرورة العمل المكثف لمعالجة المختنقات والمشاكل والتراكمات التي تعيق التعاون في هذا المجال، وكذلك تسهيل إجراءات قبول حالات العلاج من المواطنين الليبيين.

كما تطرق الجانبان إلى تطوير التعاون في مجال التدريب الطبي وتبادل الخبرات.

ومن جانبه أكد «الزناتي» على أهمية معالجة هذا الملف وتطويره بما يخدم مصلحة البلدين ويوفر العلاج للمواطن الليبي بشكل ميسر.