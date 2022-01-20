وزارة الصحة تعلن إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا في ليبيا.

وبينت وزارة الصحة أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى بلغ 1,980,467 شخص فيما تلقى الجرعة الثانية 951,694 وتلقى الجرعة التعزيزية 8,216 شخص.

وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في مراكز العزل بلغ 99 حالة.

وأكدت وزارة الصحة في التقريــر اليومي لمراكـز العـزل أن إجمالي الحالات التي دخلت مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 9 حالات فيما بلغ عدد حالات الخروج 10 حالات.

وبينت وزارة الصحة أن إجمالـــي الحــالات الخاضعة للعنايــــة الفائقــة بلغ 59 حالة فيما بلغ إجمالي الحالات الموجودة بالأقســام 40حالة فيما بلغ إجمالـــي الوفيّــات 15 حالة.

من جانبه تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (6594) عينة اختبار بفيروس كورونا موزعة على المختبرات بمختلف المدن الليبية.

وأوضح المركز أنه وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR سجلت النتائج عدد (5263) عينة سالبة، وعدد (1331) عينة موجبة.

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