ليبيا تشارك في المسابقة المقبلة للأسبوع العربي للبرمجة

شاركت وكيل الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود عبر الدائرة المغلقة في تقديم برنامج الفريق الليبي بمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، والتي تنطلق خلال الفترة من 21 إلى 28 فبراير القادم.

وتنظم المسابقة التي اختير لها عنوان الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وتستهدف المعلمين بالاختصاصات كافة إضافة إلى الطلبة والطالبات من سن 6 سنوات إلى 18 سنة.

وأكدت “الأسود” على أن الوزارة تسعى إلى نشر مفهوم البرمجة من خلال برامج التدريب أو من خلال تضمينها ضمن المناهج الدراسية، وتحقيق أهداف التّنمية المستدامة، مثنية على اختيار محور البيئة في المسابقة نظرًا لما له من أثر في تعزيز ثقافة الأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على البيئة.

من جهته، أشار الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة عبدالله السوسي إلى أهمية المسابقة لتعزيز مهارات التلاميذ، والطلبة، والمعلمين بأساسيات البرمجة.

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