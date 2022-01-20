«المفوضية» تقرر تشكيل لجنة لفحص قوائم تزكية المترشحين للرئاسة

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قرارا بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة قوائم التزكية المقدمة من مرشحي الرئاسة الواردة أسمائهم بالقائمة الأولية.

وجاء في قرار المفوضية: “بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والقانون رقم 8 لسنة 2013 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته، وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2013م بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقرار رقم (2) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي، والقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته وعلى ما جاء بمحضر اجتماع مجلس المفوضية (الأول) المُنعقد بتاريخ 02 يناير 2022م”.

وتابع القرار “مادة (1). تُشكل لجنة من مختصين بإدارة العمليات تتولى فحص ومراجعة (قوائم التزكية) المقدمة من قبل مترشحي الانتخابات الرئاسية الواردة اسمائهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم (80) لسنة 2021”.

واستكمل “مادة (2). يُقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والأليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها؛ يتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية”.

وواصل “مادة (3). تَرفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية التي تم اعتمادها في اللائحة الإجرائية، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها”.