الخارجية تبحث مع المستشارة الأممية عراقيل العملية السياسية في ليبيا

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحديات والعراقيل التي تواجه العملية السياسية في البلاد، وسبل إيجاد الحلول لها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن وليامز أكدت خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس كان مثمرا وإيجابيا بعد جولة دولية للمبعوثة الأممية لحشد الجهود لدعم العملية الأمنية والسياسية في ليبيا.

وأكدت وزيرة الخارجية على أهمية دور البعثة الأممية الإيجابي بقيادة ستيفاني ويليامز من أجل دعم الاستقرار والوصول للديمقراطية المنشودة.

بدورها، أشادت وليامز بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتحسين الخدمات اللازمة للمواطنين.