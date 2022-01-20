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الزناتي ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون الصحي بين البلدين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الصحة علي الزناتي مع نظيره الأردني فراس الهواري سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي والسياحة العلاجية إضافة إلى العمل على معالجة المعوقات وتسهيل إجراءات قبول حالات العلاج من المواطنين الليبيين.

وشهد اللقاء الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، مناقشة تطوير التعاون في مجال التدريب الطبي وتبادل الخبرات.

وأكد “الزناتي”، خلال اللقاء الذي حضره السفير الليبي بالأردن عبد الباسط البدري؛ على أهمية معالجة العوائق التي تقف في طريق علاج الليبيين في الأردن، بما يخدم مصلحة البلدين ويوفر العلاج للمواطن الليبي بشكل ميسر.

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قناة 218 الليبية

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