الزناتي ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون الصحي بين البلدين

بحث وزير الصحة علي الزناتي مع نظيره الأردني فراس الهواري سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي والسياحة العلاجية إضافة إلى العمل على معالجة المعوقات وتسهيل إجراءات قبول حالات العلاج من المواطنين الليبيين.

وشهد اللقاء الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس، مناقشة تطوير التعاون في مجال التدريب الطبي وتبادل الخبرات.

وأكد “الزناتي”، خلال اللقاء الذي حضره السفير الليبي بالأردن عبد الباسط البدري؛ على أهمية معالجة العوائق التي تقف في طريق علاج الليبيين في الأردن، بما يخدم مصلحة البلدين ويوفر العلاج للمواطن الليبي بشكل ميسر.

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