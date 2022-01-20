خطة لتمويل 25 ألف مشروع حرفي

ناقشت اللجنة العليا لصندوق الضمان الاجتماعي، خلال اجتماعها الثاني مقترح خطة لتمويل المشروعات متناهية الصغر ومقترحات تطوير الأداء ضمن خطة وزارة الاقتصاد والتجارة.

المدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، عبد الناصر أبوزقية، قدم خلال الاجتماع خطته المقترحة لدعم وتمكين 25 ألف شاب وشابة لتنفيذ مشاريع حرفية في مختلف المناطق كمرحلة أولى.

كما ناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الاقتصاد، محمد الحويج، وعضوية وكلاء وزارات التخطيط والعمل والتأهيل والصناعة والمعادن والشباب، والمدير العام للصندوق، ناقش المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الصندوق وسبل تذليلها

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