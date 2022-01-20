مفوضية الانتخابات تشكل لجنة لمراجعة قوائم تزكية مرشحي الرئاسة

قررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لفحص ومراجعة “قوائم التزكية” المقدمة من المرشحين للانتخابات الرئاسية الواردة اسمائهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم 80 لسنة 2021.

ونص القرار رقم 3 لسنة 2022، الصادر عن المفوضية، على أن يُقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة للعمية، والبيانات التي يجب أن تجرى مراجعتها، يتم اعتمادها من المفوضية.

و تَرفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية المعتمدة في اللائحة الإجرائية، على أن يكون لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها، حسب المادة الثالثة للقرار، فيما حضت المادة الرابعة المعنين على التقيد وتنفيذ القرار من تاريخ صدوره.