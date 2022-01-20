الكبير والحبري يعلنان من تونس انطلاق عملية إعادة توحيد “المركزي”

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ علي سالم الحبري، في لقائهما اليوم الخميس في تونس، ‎الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح حساب مصرف ليبيا المركزي، في بيان، أنه تم خلال اللقاء توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خارطة اعادة التوحيد المتفق عليها.

وأشار البيان إلى أن “خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية”.

وأوضح البيان أن «الكبير» و«الحبري» أكدا على التمسك باستمرار روح التعاون والعمل الدؤوب لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني الهام.