الكبير والحبري يوقعان عقدًا لتقديم الخدمات الاستشارية مع “ديلويت”

وقع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، اتفاقية تقضي بتقديم الخدمات الاستشارية من قبل شركة “ديلويت”؛ وذلك لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها، وفقًا لمصرف ليبيا المركزي.

ووفقًا للمركزي، تتضمن الاتفاقية الموقعة في تونس و بحضور شركة ديلويت أربع مراحل سينتجُ عنها نموذجٌ تشغيليٌ متطور للمصرف المركزي الموحد، يُحاكي النظام المصرفي العالمي.

ووفقًا لتصريحات علي الحبري لـ”218″، قبل ساعات؛ فإن اللجنة الفنية المختصة في توحيد الإجراءات ستباشر أعمالها، فور توقيع العقد مع شركة المراجعة الدولية “ديليوت”.

وكان الحبري والكبير، قد عقدا، مطلع شهر ديسمبر الماضي، اجتماعًا موسعًا في طرابلس، بحضور مسؤولي شركة “ديوليت”؛ تمهيدًا لإبرام عقد التوحيد

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