نتائج المحادثات الدولية الأخيرة

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مساء اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز .

وأطلعت وليامز, وزيرة الخارجية خلال لقاء عُقد اليوم الخميس في طرابلس على نتائج محادثاتها الأخيرة مع المحاورين الدوليين.

تبادل الآراء

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع السياسي وسبل دفع العملية السياسية في ليبيا.

وغردت وليامز عبر حسابها على «تويتر» عن اللقاء قائلة: “خلال اجتماع اليوم في طرابلس، اطلعت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على نتائج محادثاتي الأخيرة مع الشركاء الدوليين .. كما كان الاجتماع فرصة لتبادل الآراء حول الوضع السياسي في البلاد وسبل الدفع بالعملية السياسية ” .

إيجاد الحلول

وأضاف وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن لقاء المنقوش ووليامز جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحديات والعراقيل التي تواجه العملية السياسية في البلاد، وسبل إيجاد الحلول لها.

#طرابلس | استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش، اليوم الخميس 20 يناير. 2022 بمقر الوزارة في طرابلس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السيدة ستيفاني وليامز. pic.twitter.com/F0Fv07p8VN — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا (@MFA_Libya) January 20, 2022

مشيرة إلى أن الاجتماع كان مثمرا وإيجابيا، وذلك بعد جولتها الدولية لحشد الجهود لدعم العملية الأمنية والسياسية في ليبيا.

زيارات إلى أنقرة وموسكو والقاهرة

وأكدت المنقوش خلال اللقاء أهمية دور البعثة الأممية الإيجابي بقيادة ستيفاني وليامز من أجل دعم الاستقرار والوصول للديمقراطية المنشودة .. فيما أشادت وليامز من جهتها خلال اللقاء، بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية .. لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتحسين الخدمات اللازمة للمواطنين، وفق الوزارة.

وأجرت وليامز خلال الأيام الأخيرة، زيارات إلى أنقرة وموسكو والقاهرة، التقت خلالها عددا من المسؤولين في الدول الثلاث المعنية بالقضية الليبية .. وأبدت خلالها رفضها تغيير حكومة الوحدة الوطنية .. وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية يونيو المقبل.

وتأتي جولات وليامز كمحاولة استكشافية قبل إعلان خطتها المرتقبة لتحريك العملية السياسية التي تعثرت بعد تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم 24 ديسمبر 2021 .. وقبل أيام من تقديم إحاطته الأولى إلى مجلس الأمن الدولي بعد عودتها إلى ليبيا مطلع ديسمبر.