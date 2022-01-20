النهر الصناعي يدعو المواطنين لضرورة الوعي وعدم العبث بممتلكات الجهاز

قال مدير مكتب الإعلام بجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي إن منظومة الحساونة سهل جفارة تعتبر المنظومة الأساسية والرئيسة بالمنطقة الغربية.

وأشار الساعدي أن الفرق الفنية عالجت المشكلة بعد تخفيض المياه المتدفق عبر الانابيب.

ونوه مدير المكتب الإعلام بجهاز النهر انه سيتم تخفيض المياه وليس ايقافها الى ان يتم حلحلة المشكلة نهائيا وعودة سير خط المياه الى طبيعتها، داعيا المواطنين لضرورة الوعي وعدم العبث بممتلكات الجهاز مؤكدا في ذات الوقت ان الجهاز على تواصل مستمر مع الحكومات المتعاقبة ومع الأجهزة الأمنية لحماية الخطوط من الاختراق المتواصلة