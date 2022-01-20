وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا يتمسكان بالحل السياسي في ليبيا

ناقشت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بالعاصمة برلين اليوم الخميس، مع نظيرها الفرنسي جان إيف لودريان، تطورات الأحداث في ليبيا، على هامش مباحثات تجريها مع عدد من وزراء خارجية الدول الأوروبية وأمريكا حول الأزمة الأوكرانية.

وبحسب بيان الخارجية الألمانية، فإن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أكدت مع نظيرها الفرنسي جان إيف لودريان، السعي لإيجاد حل دبلوماسي في ليبيا ومالي وأوكرانيا”.

والتقت الوزير الألمانية، نظيرها الأمريكي بالعاصمة برلين اليوم الخميس، كما ستلتقي نظيرها الروسي سيرجي لافروف في جنيف، غدا الجمعة.