وليامز تحيط المنقوش بنتائج محادثاتها مع الشركاء الدوليين

أحاطت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بنتائج محادثاتها الأخيرة مع الشركاء الدوليين.

وبينت وليامز في تغريدة بموقع “تويتر” أنها اجتمعت اليوم الخميس في العاصمة طرابلس مع وزيرة الخارجية وأحاطتها بنتائج محادثاتها مع الشركاء الدوليين كما كان الاجتماع فرصة لتبادل الآراء حول الوضع السياسي في البلاد وسبل الدفع بالعملية السياسية.

وفي سياق منفصل اتفقت وليامز مع سفير تركيا لدى ليبيا كنان يلماز على أهمية مساعدة الليبيين على الالتقاء والاتفاق على طريقة للمضي قدما في العملية السياسية، وصولا إلى الانتخابات.

وبينت المستشارة الأممية في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” أنها بحثت مع سفير تركيا خلال لقائهما في العاصمة طرابلس طرق ضمان جهود المجتمع الدولي المنسقة لدعم العملية السياسية في ليبيا.