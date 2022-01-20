المنقوش تبحث مع وليامز مستجدات الأوضاع في ليبيا

العنوان-طرابلس

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سيتفاني وليامز، اليوم الخميس، في طرابلس، لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا.

كما بحث اللقاء وفق بيان الخارجية سبل إيجاد الحلول للتحديات والعراقيل التي تواجه العملية السياسية في ليبيا.

ولفتت الخارجية إلى أن الاجتماع كان مثمرا وإيجابيا، وذلك بعد جولتها الدولية لحشد الجهود لدعم العملية الأمنية والسياسية في ليبيا.

وأكدت المنقوش على أهمية دور البعثة الأممية الإيجابي بقيادة ستيفاني ويليامز من أجل دعم الاستقرار والوصول للديمقراطية المنشودة.

بدورها، أشادت المستشارة ستيفاني وليامز خلال اللقاء، بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتحسين الخدمات اللازمة للمواطنين.