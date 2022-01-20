“وليامز” تبحث مع “المنقوش” مستجدات الوضع السياسي

بحثت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز رفقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ؛مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحديات والعراقيل التي تواجه العملية السياسية في البلاد، وسبل إيجاد الحلول لها.

وأكدت الخارجية، في بيان، أن اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة في طرابلس؛ كان مثمرًا وإيجابيًا، وذلك بعد جولة وليامز الدولية لحشد الجهود لدعم العملية الأمنية والسياسية في ليبيا، مشددةً على أهمية دور البعثة الأممية الإيجابي بقيادة ستيفاني ويليامز؛ من أجل دعم الاستقرار والوصول للديمقراطية المنشودة.

من جهتها، أشادت “وليامز”، خلال اللقاء، بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة ووزارة الخارجية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتحسين الخدمات اللازمة للمواطنين، وفق البيان.

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