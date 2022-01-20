نشرة الطقس لليوم الخميس بحسب المركز الوطني للأرصاد

طرابلس 20 يناير 2022 (وال) _ توقع المركز الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس وخلال اليومين القادمين عبر نشرته الدورية، لا تغير في حالة الطقس على معظم أرجاء البلاد حيث درجات الحرارة تسجل نهاراً مابين (12 – 17) مْ.

وتتكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الساحل الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة من يوم الغد الجمعة.

ومن المتوقع أن تشهد المناطق الغربية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة من مساء يوم الغد الجمعة، وتشمل الأجواء الشتوية الباردة خلال الاسبوع القادم معظم البلاد. (وال _ طرابلس) م ن / ه ع

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