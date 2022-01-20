خلال الاجتماع السنوي لشركة أكاكوس صنع الله يطالب بتصحيح الوضع المالي

دعا رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، مسؤولي شركة أكاكوس إلى تصحيح الوضع المالي للشركة وإعداد خطة عمل واضحة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية ورفعها بطريقة لا تؤثر على الاحتياطيات.

وشدد صنع الله خلال ترأسه الاجتماع السنوي لشركة أكاكوس للعمليات النفطية للعام الماضي على ضرورة إعطاء الأولوية لبرامج حماية البيئة واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى الاهتمام بالكوادر الشبابية وذلك بتدريبها وتأهيلها

وبدوره أكد رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة أكاكوس، عصام البشتي، أن تقليص الميزانيات في السنوات السابقة أدى إلى عجز الشركة عن تنفيذ بعض مشاريعها.

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