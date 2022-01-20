نفي لقاء بين ويليامز ومدير “فاغنر”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفى المتحدث باسم البعثة الأممية في ليبيا جان علم، أنباء عن عقد لقاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز .. بممثل شركة فاغنر الأمنية الروسية يفغيني بريغوجين، أثناء زيارتها إلى موسكو، الثلاثاء.

وقال علم، في تصريحات لمنصة ”فواصل“ الإخبارية: ”ننفي بشدة خبر مقابلة ستيفاني مع ممثل شركة فاغنر الأمنية الروسية“ .. مؤكدا أنه ”خبر غير صحيح، وليس من مهمتها التي كلفها بها الأمين العام للأمم المتحدة لقاء أي شخص ليست له صفة رسمية .. وليس من ضمن اهتمامات ويليامز، فكيف إذا كان هذا الشخص متورطا في إدارة شركة فاغنر“.

المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان علم لفواصل: ننفي بشدة خبر لقاء المستشارة وليامز ممثل شركة أمنية خاصة روسية، فإن ذلك ليس من مهمتها التي كلفها بها الأمين العام، ولقاء أي شخص ليس له صفة رسمية ليس من ضمن اهتماماتها #فواصل #ليبيا المزيد..https://t.co/KDzDdb0eP1 pic.twitter.com/Z6qiLlEL8P — فواصل (@fawaselmedia) January 19, 2022

أخبار كاذبة

واعتبر علم أن ”التقاط صور في بهو الفندق الذي أقامت فيه وليامز، ونشر أخبار كاذبة، تعد محاولة أخرى يائسة ومستوى آخر من التضليل .. ومحاولة لتشتيت جهود الممثلة الأممية الخاصة، وعرقلة جهود السلام .. وحرمان الليبيين من أن تكون لهم سيادتهم دون وجود أي مرتزقة أو قوات أجنبية على أراضيهم“.

تقريب وجهات النظر

وتابع أن ”كل أنشطة المستشارة وليامز تفصح عنها في حسابها الرسمي على تويتر، وفي صفحات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .. وهي تعمل في النور وليس في الخفاء؛ من أجل هدف واضح ومعلن .. وهو تقريب وجهات النظر بين الليبيين، وحشد الدعم الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا“.

وكانت حسابات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبراً مفاده أن ”وليامز التقت مدير شركة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين“.

مشاورات واسعة

وأجرت وليامز مباحثات، الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، استعرضت خلالها الوضع في ‫ليبيا .

كما أجرت معه مشاورات واسعة حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وأهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا، وفق ما جاء على حساب وليامز على ”تويتر“.

السلام والازدهار

وقالت عبر حسابها: ”أكدنا على الدور المهم للمجتمع الدولي وعملية برلين لمساندة الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو السلام والازدهار .. من خلال عملية شاملة بقيادة وملكية ليبية، مع أهمية الحفاظ على الاستقرار في جميع ربوع ليبيا“.

يشار إلى أن فاغنر، وهي شركة روسية أمنية شبه عسكرية خاصة، مختصة بالتعاقد العسكري، مارست أنشطة في ليبيا ودول عدة.