فنوش: لو حسم “الصور” قضايا التزوير في ملفات المترشحين لكان سببا في إيجاد مخرج للأزمة

انتقد الكاتب والمحلل السياسي فنوش عبد الحكيم التأخر في حسم ملفات المرشحين للرئاسة قضائيا.

وقال عبدالحكيم في تغريدة عبر “تويتر ” إن ‏الملفات أحيلت للنائب العام بخصوص التزوير سواء بخصوص التزكيات أو الشهادات والمستندات التي قدمت للترشح.

وأضاف المحلل السياسي أن الأمر لا يستدعي كل هذا الوقت للحسم، وتساءل: فلماذا يتواطأ النائب العام بالصمت؟ وتابع: “فلو فلعل لكان ذلك سببا في إيجاد مخرج للحالة السياسية”.

جدير بالذكر أن المفوضية العليا للانتخابات شكلت لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة عن لجنة الطعون الابتدائية والاستئناف.

وأوضحت المفوضية أن اللجنة تتكون من رحاب حلب رئيساً وعضوية آلاء الشيباني وصالح عليجة.

وأشارت المفوضية إلى أن اللجنة تختص بتوثيق بيانات وتواريخ نشر واستلام المفوضية للأحكام الصادرة عن لجان الطعون ومدى تطابقها مع نصوص الفصل العاشر من قانون انتخاب الرئيس.

ولفتت المفوضية إلى أن اللجنة تقدم تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال 72 ساعة من تاريخ أول اجتماع لها.