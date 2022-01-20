بالأرقام.. الصحة تعلن عن عدد متلقي لقاح كورونا  

العنوان-طرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا في ليبيا.

وبينت الوزارة في بيان لها أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى بلغ 1,980,467 شخص فيما تلقى الجرعة الثانية 951,694 وتلقى الجرعة التعزيزية 8,216 شخص.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في مراكز العزل بلغ 99 حالة.

وأكدت الوزارة في التقريــر اليومي لمراكـز العـزل أن إجمالي الحالات التي دخلت مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 9 حالات فيما بلغ عدد حالات الخروج 10 حالات.

وبينت أن إجمالي الحالات الخاضعة للعناية الفائقة بلغ 59 حالة فيما بلغ إجمالي الحالات الموجودة بالأقسام 40حالة فيما بلغ إجمالي الوفيّــات 15 حالة.

من جانبه تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (6594) عينة اختبار بفيروس كورونا موزعة على المختبرات بمختلف المدن الليبية.

وأوضح المركز أنه وبعد فحص العينات بتقنية بي سي آر سجلت النتائج عدد (5263) عينة سالبة، وعدد (1331) عينة موجبة.