الداخلية تعلن القبض على متهمين زوروا صكوكًا مالية بقيمة 7 ملايين دينار

ليبيا – تمكن مركز شرطـة المدينة بمديرية أمن طبرق من القبض على متهمين اثنين بقضية تزوير صكوك مالية بقيمة 7 ملايين تعـود ملابساتها لعام2012.

وزارة الداخلية وفي بيان لها قالت: إنه ورد بـلاغ لمركز الشرطة بمديرية أمن طبرق مــن مدير مصرف الجمهورية البطنان مفادها قيام شخص يدعى “م،ن،ج” بإيداع مبلغ وقـدره سبعة مليون وخمسمائة دينار في حسابه الشخصي عــن طريـق صك، وبعد إيداع المبلغ قامت إدارة المصرف بالاطلاع على الحساب الوارد منه الصك، فاتضح بأنه حساب “مصـرف الجمهورية المطار طرابلس” وهـو حساب خاص لمصلحة الجمارك مطار طرابلس.

وأوضحت الوزارة أن المعني قام بسحب قيمة 500 ألف دينار، وإصـدار صكوك مصدقة بباقي المبلغ المذكور، وإيداعها بمصـرف التجارة والتنمية وبعدها ورد اتصال مــن قبل مصرف الجمهورية المطار بطرابلس بأن الصك مزور، مشيرةً إلى أنه تم على الفور التواصل مع مصرف التجارة والتنمية طبرق وإبلاغ عـن الصكوك الصاردة من مصرف الجمهورية التي تم النصب والاحتيال بها، وإيقاف معاملة الصكوك المذكورة والاتصال بالمدعو الذي لاذ بالفرار خارج البلاد حينها.

وأضاف البيان: وعليه تم فتح محضر بالواقعة وإبلاغ مديـر الأمـن واخطار النيابة العامة وبالتحقيـق والتحري وجمع المعلومات، حيث تمكن مركز شرطة المدينة من إلقاء القبض علـى المتهم الرئيسي وبالاستدلال معه اعترف بأن هنالك موظف بالمصرف يدعى “و.ص.أ” هو من قام باعطائه الصك باتفاق فيما بينهم بتقاسم المبلغ.

وزارة الداخلية أكدت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة عقب التحقيق معهما واعترفهما بما نسب إليهم.

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