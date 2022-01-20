غيث: قرار تعييني عضوا بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي صحيح وصدر من رئاسة مجلس النواب

أوضح وزير المالية السابق بالحكومة المؤقتة مراجع غيث، ان قرار تعيينه عضوا بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي صحيح، وصدر من رئاسة مجلس النواب في سبتمبر الماضي.

غيث، وي تصريحات صحفية، أضاف: “من صلاحيات رئيس مجلس النواب التعيين في المناصب السيادية وفق التشريعات النافذة، ومباشرة مهامي مرتبطة بانعقاد اجتماعات مجلس إدارة المصرف المركزي التي سأكون حاضر فيها المدة القريبة القادمة”.

وتابع: “من المتوقع أن يكون ضمن أجندة اجتماع المجلس المقبل: مناقشة خطوات توحيد المصرف، وما نُفّذ، والعمل بموجب ما وُقّع اليوم بين المحافظ ونائبه، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي منصب سيادي لا يمكن تغييره إلا بقرار من مجلس النواب مجتمعا أو إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفق الاتفاقيات السياسية”.