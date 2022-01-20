خلال لقائها بالسفير القطري.. ستيفاني: نحتاج إلى دعم قوي لإنجاز الانتخابات الليبية

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد محمد بن زابن الدوسري.

وقال ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” سعدت للغاية بلقاء سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد محمد بن زابن الدوسري اليوم في طرابلس”.

وأضافت ستيفاني ويليامز:” المزيد من السفارات تستأنف عملها في ليبيا، وهذا أمر مشجع”.

وأعربَ السفير الدوسري، خلال اللقاء، عن دعم حكومة بلاده الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا”.

وتابعت:”في اللقاء، أكدنا على الحاجة إلى دعم قوي وموحد من المجتمع الدولي للشعب الليبي وللعملية الانتخابية في ليبيا”.