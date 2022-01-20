بو عرابة: الحريق الذي شبّ بمخيم نازحي تاورغاء في شركة “أثيب” بترهونة كان بسبب تماس كهربائي

ليبيا – قال عضو المجلس المحلي تاورغاء عبد النبي بوعرابة إن الحريق الذي شبّ بمخيم نازحي تاورغاء في شركة “أثيب” بترهونة كان بسبب تماس كهربائي في أحد القواطع بالمخيم.

بو عرابة أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن الحريق أسفر عن خسائر مادية في جميع ممتلكات العائلات الأربع التي كانت تقطن القاطع المحترق.

وأكد على أن سيارات السلامة الوطنية هرعت من عدة مدن قريبة، ولكنها للأسف لم تتمكن من إطفاء الحريق في بدايته، والتهمت النيران كل ممتلكات العائلات القاطنة بالقاطع المذكور من المخيم.

ولفت إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية زارت برفقة مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بتاورغاء المخيم للاطلاع على الأوضاع، ووعدت الوزيرة بتقديم العون والمساعدة.

ونوّه إلى أن المجلس البلدي ترهونة والهلال الأحمر فرع ترهونة قدموا مساعدات عينية لقاطني المخيم.

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