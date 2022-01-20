“الزراعة” تسعى لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتطوير القطاع

استعرض وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي عمر كتي، رفقة وزير الزراعة حمد المريمي، نتائج زيارته إلى مقر المجلس الدولي للزيتون بالعاصمة الإسبانية مدريد نهاية الشهر الماضي.

كما بحث الجانبان خلال لقائهما اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية، سبل الاستفادة من اتفاقيات التعاون في مجال الزراعة المُوقّعة مع عدد من الدول ووسائل تفعيلها، كما تطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والمنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة.

يُذكر أن وكيل وزارة الخارجية قام بزيارة لمقر المجلس الدولي للزيتون بالعاصمة الإسبانية مدريد، والذي تُشرف عليه الأمم المتحدة لتطوير التعاون مع المجلس، في إطار خطة لتطوير قطاع الزيتون في ليبيا بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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