حكومة برئاسة عارف النايض

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت مصادر إعلامية متطابقة أن هناك مساعي لتشكيل حكومة تحت مسمى “حكومة تفعيل الانتخابات”، برئاسة المرشح الرئاسي عارف النايض.

وتأتي هذه الخطوة مع تصاعد الدعوات داخل مجلس النواب والمجلس الأعلى إلى إسقاط حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة انتقالية جديدة .

اجتماعات مكثفة

وكشفت المصادر إلى أنه إضافة إلى اجتماع صالح واللافي، السبت الماضي، جرت ثلاثة اجتماعات أخرى الأحد .. حيث التقى عقيلة صالح، في منزله، على وجه الخصوص الرئيس السابق للمجلس الرئاسي أحمد معيتيق .. كما ورد أن صالح تحدث مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، .. وكذلك عضو البرلمان هادي الصغير، رئيس اللجنة البرلمانية لمراقبة الانتخابات.

موعد واقعي للانتخابات

وتدور هذه المحادثات المتسارعة حول موضوعين: أولا المرحلة التالية من الانتقال؛ لأنه مع الإخفاق في إجراء انتخابات 24 ديسمبر الماضي .. ومع الإخفاق المرتقب لإجراء انتخابات محتملة في 24 يناير الجاري .. أصبح من الضروري أكثر فأكثر للطبقة السياسية تحديد موعد واقعي للانتخابات .

ووفق للمصادر، فإنّ الدبيبة أصبح معزولا تماما على المستوى الوطني؛ لأنه لا يواجه عقيلة صالح فحسب بل تحالفات تمت إقامتها مؤخرا .. منها التحالف بين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر؛ لإحباط نفوذه .

شخصيات مؤثرة

وتتكون الحكومة الجديدة برئاسة المرشح الرئاسي عارف النايض، من 11 من المترشحين للرئاسة، وهم شخصيات مؤثرة لها مصلحة مباشرة في تفعيل الاستحقاق الانتخابي، مع إعطاء بعض الوزارات المهمة للمرأة والشباب من غير المترشحين .

وأوضحت المصادر إن هذه الحكومة ستكون قصيرة الأمد فقط لتغطية فترة 6 إلى 8 أشهر .

وتوقعت المصادر، أن هذا الطرح يستطيع الجمع بين إصرار رئيس البرلمان عقيله صالح على أنّ صلاحية وشرعية حكومة الدبيبة منتهية، وبين إصرار ستيفني ويليامز على أنّ الانتخابات ممكنة خلال 6 أشهر، وهو ما يتوافق أيضا مع المهلة التي توقعها رئيس المفوضية عماد السايح.

الحكومة المقترحة

وجاءت تشكيل الحكومة المقترحة، برئاسة عارف علي النايض، ليتولى رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وعاشور شوايل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وعبد المجيد غيث سيف النصر، نائب رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي والمصالحة، وهالة أحمد الأطرش، حقيبة الخارجية، وجازية جبريل شعيتر، حقيبة العدل، والشريف الوافي محمد حقيبة النفط والغاز، وأحمد عمر معيتيق حقيبة البنية التحتية.

كما يتولى في الحكومة الجديدة، عثمان عبد الجليل محمد، حقيبة التعليم والموارد البشرية، وإسماعيل عمر الشتيوي، الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف المنتصر، الاقتصاد، وفضيل محمد الأمين، التخطيط، وعبد الحميد محمود النعمي حقيبة الصحة، وسليمان علي قجم، حقيبة الكهرباء والبيئة، ومحمد إدريس بوبكر، المالية، وسعيدة علي التباوي حقيبة الثقافة، وليبيا إدريس المسماري، حقيبة الإعلام”.