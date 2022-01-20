الغرياني: لا يحق لعقيلة أن يتحدث عن الحكومة

هاجم المفتي المعزول الصادق الغرياني، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بقوله إن عقيلة تكلم أن الحكومة انتهت صلاحياتها، وطعن في الدستور الذي صاغته لجنة منتخبة، وكأنه حاكم مستبد.

وقال الغرياني في مقابلته الأسبوعية عبر قناة “التناصح” التي يمتلكها، إن تغيير الحكومة حتى لو كان من صلاحية البرلمان يحتاج إلى شروط حسب القوانين، متابعا “عقيلة طعن في دستور أعدته لجنة منتخبة في سنوات، ويريد صياغة دستور من لجنة سيشكلها في خلال 30 يومًا”.

ووصف تصريحات المستشار عقيلة صالح، بقوله إنه يحاول أن يلعب بالوقت، مضيفا “فكلما يخفق في أمر ينتقل بالناس إلى مجرى آخر، ويبعدهم إلى طريق مختلف ويستخف بعقولهم”.

وأتبع بقوله “الغريب أنه لم يتحدث أو يعترض أحد من الحاضرين في مجلس النواب على تلك الكلمات، وأعضاء البرلمان فيهم أناس أخيار، لكنهم مقهورون بسبب الضغوط الواقعة عليهم، وعليهم أن يعلنوا استقالتهم حتى لا يكونوا مع الظالمين”.

مضى بقوله “عندما يحاول أحد الأخيار أن يتكلم يسكته عقيلة، لذلك على الأخيار أن يغادروا المجلس ويستقيلوا ويعروا هذا المجلس الفاشل”.

وتحدث عن القوانين الانتخابية، بقوله “القوانين المعيبة للانتخابات كانت تصدر من خارج مجلس النواب بطبرق، ولم يتم التوافق عليها أو التصويت، فهل هذا برلمان يوثق به؟”.

وتابع: “المفوضية كانت تتلقف القوانين المعيبة وتفرح بها، وتشغل الناس بقوائم وطعون، ولماذا يتكلمون عن الدستور الآن؟ ولم يتكلموا عنه من قبل؟ فهذا مجرد فصل من فصول تمثيلية لإلهاء الناس”.

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن خروج شخصيات تنافس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وخليفة حفتر أفشلت مُخططات من يدفعون نحو الانتخابات، فأفشلوا العملية برمتها.

وأضاف الغرياني، “الجميع كان يضغط لإجراء الانتخابات في ديسمبر وتوعدوا المعرقلين بالعقوبات، فأين تلك التهديدات؟”، لافتاً إلى أنه المجتمع الدولي الذي يتكلم عن الاستقرار في ليبيا، كل كلامه كاذب ولا يعول عليه.

وأشار إلى أن الحديث عن الدستور وخارطة طريق ليس إلا مزيد من التلاعب بالوقت، مؤكدا أنه يجب استبعاد الانتخابات الرئاسية، لأن وجودها هو ما أفشل الانتخابات السابقة، لأن فيها مغالبة على من يحكم ليبيا لذلك علينا الابتعاد عن الأمر.

ورأى أنه يجب التمهيد للانتخابات البرلمانية، والخلاص من مجلسي الدولة الاستشاري والنواب، مضيفا “ينبغي أن تُشكل لجنة على نمط لجنة الـ75، تسمى مجلس انتقالي أو تأسيسي”.

ولفت إلى أن مجلسي النواب والدولة متمسكان بالسلطة على خلاف القانون ويمددان لأنفسهما بالمخالفة للشرع، موضحا أنه ينبغي أن يكون تأسيس المجلس الانتقالي متزامنا مع تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في التزوير الحادث في الرقم الوطني.

وواصل بقوله: “لا يمكن أن تجرى الانتخابات والسجل المدني به أكثر من مليون رقم وطني مزور، ويمكن إجراء الانتخابات البرلمانية مستندة على قانون الانتخابات السابقة الذي أجريت عليه الانتخابات السابقة، حتى لا نضيع الوقت”.

ونوه إلى أنه يجب أن يخرج الناس عند الاحتفال بذكرى الثورة للمطالبة بخروج مجلسي النواب والدولة، معلقًا “يكفينا مسرحيات وتمثيليات سمجة، وسخرية من الشعب”.

وأكمل أن مجلسي الدولة والنواب كلاهما قائم على الآخر، فإن أصيب أحدهما بخيبة رفع من أمره الآخر، ليستمر وجودهما، مبينا أن ما يصدر عن برلمان طبرق ومجلس الدولة من مقترحات ما هو إلا تضييع للوقت لاستمرار بقائهما، مختتما بالتأكيد على أنه لا نجاح لليبيا إلا بإزالتهما.