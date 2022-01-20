المنقوش: لقاء ستيفاني بعد جولتها الدولية كان مثمراً وإيجابياً

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، بمقر الوزارة في طرابلس، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز.

وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحديات والعراقيل التي تواجه العملية السياسية في البلاد، وسبل إيجاد الحلول لها، بحسب بيان وزارة الخارجية الليبية.

وقالت الوزارة في بيانها، إن الاجتماع مع ستيفاني ويليامز في طرابلس كان مثمرا وإيجابيا، وذلك بعد جولتها الدولية لحشد الجهود لدعم العملية الأمنية والسياسية في ليبيا”.

وأكدت وزيرة الخارجية، أهمية دور البعثة الأممية الإيجابي بقيادة ستيفاني ويليامز من أجل دعم الاستقرار والوصول للديمقراطية المنشودة.

بدورها، أشادت المستشارة ستيفاني ويليامز، خلال اللقاء، بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتحسين الخدمات اللازمة للمواطنين.