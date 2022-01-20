الشركة العامة للكهرباء تناقش وضع خطة خاصة للانسكابات النفطية في البيئة البحرية

عقدت لجنة خطة الطوارئ للانسكابات النفطية في البيئة البحرية بالشركة العامة للكهرباء، الخميس، اجتماعا موسعا بمقر الشركة بطريق السواني في طرابلس؛ لمناقشة عرض الخطة الوطنية للانسكابات النفطية وإمكانية الشروع في تنفيذ خطة خاصة بالشركة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن الاجتماع الذي دعت إليه الإدارة العامة للإنتاج حضره رئيس مجلس إدارة الشركة، وئام العبدلي، وعدد من مديري الإدارات العامة لكل من الإنتاج والخدمات والموارد البشرية والتخطيط وإدارتي السلامة العامة والكفاءة والشؤون الفنية، بمشاركة مندوبين عن وزارة البيئة والمؤسسة الوطنية للنفط ومصلحة الموانئ وشركة الزاوية لتكرير النفط وشركة الواحة للنفط.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، في كلمة له خلال الاجتماع استعداد الشركة للمضي قدما في إنجاز خطة خاصة بالشركة أسوة ببقية المؤسسات وتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة الصعاب لإنجاح وتحقيق أهداف الخطة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن الخطة الوطنية للانسكابات النفطية في البيئة النفطية وُقِع عليها أخيرا من قبل وزير البيئة في حفل ضم عددا من المؤسسات والشركات من ضمنها الشركة العامة للكهرباء وفي انتظار اعتمادها من قِبل رئاسة الوزراء.

اجتماع لجنة خطة الطوارئ للانسكابات النفطية في البيئة البحرية بالشركة العامة للكهرباء، الخميس 20 يناير 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

اجتماع لجنة خطة الطوارئ للانسكابات النفطية في البيئة البحرية بالشركة العامة للكهرباء، الخميس 20 يناير 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

اجتماع لجنة خطة الطوارئ للانسكابات النفطية في البيئة البحرية بالشركة العامة للكهرباء، الخميس 20 يناير 2022. (الشركة العامة للكهرباء)