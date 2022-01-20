الأهلي طرابلس يهزم أبوسليم ويتقدم لوصافة المجموعة الثانية 

أخبار ليبيا 24 –خاص

حقق الأهلي طرابلس فوزا هاما، اليوم الخميس، على جاره أبوسليم بهدفين دون رد على أرضية ملعب الزاوية ضمن الجولة التاسعة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وأضاع صانع ألعاب الأهلي طرابلس، عبد الله العرفي ركلة جزاء في الدقيقة 6.

وشهدت الدقائق الأخيرة هدفين للأهلي طرابلس في الدقيقتين 82 و85 عن طريق معتز المهدي والظهير منصور رزق.

ونجح الأهلي طرابلس في تسجيل فوزه الثالث تواليا وتلقى فريق أبوسليم الهزيمة الثانية في آخر جولتين والثالثة بعد 9 جولات.

و تقدم الأهلي طرابلس بفوزه إلى وصافة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة وتوقفت حصيلة أبوسليم عند10 نقاط في الترتيب السادس.