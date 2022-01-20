النويري يبحث مع المنقوش آخر المستجدات السياسية وأبعاد القضية الليبية على المستوى الدولي

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ‏ فوزي النويري ‏وزير الخارجية نجلاء المنقوش اليوم الخميس، في مكتبه بمقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية ، وأبعاد القضية الليبية على المستوى الدولي.

كما جرى الحديث، بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب، حول أعمال اللجنة الوطنية العليا والتحضير لها، بحيث تتهيأ لها كافة الظروف الملائمة وأسباب النجاح لإنجاز أعمالها بما يخلق انفراجة في العملية السياسية والعبور بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار.