الدبيبة ينهي خلافه مع النائب جاب الله الشيباني 

أنهى المرشح الرئاسي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة خلافه مع عضو مجلس النواب عن مدينة تاورغاء جاب الله الشيباني.

واستقبل الدبيبة الشيباني في مكتبه بطرابلس اليوم الخميس لبحث احتياجات المدينة، وسبل تقريب وجهات النظر في التطورات السياسية الحاصلة، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

يذكر أن الدبيبة دخل في حوار محتدم مع الشيباني، خلال جلسة مجلس النواب لمساءلة رئيس الحكومة في سبتمبر الماضي.

وجاء ذلك على إثر انتقاد الشيباني للحكومة فيما يخص بملف إعادة النازحين إلى المدينة، ليرد عليه الدبيبة بأنه يلتقي رئيس المجلس المحلي والأعيان هناك، مضيفا أن “البعض يتحدث عن حقوق تاورغار ولم يذهب إليها منذ أربعة سنوات”، لينفعل الشيباني قائلا إنه مجبر على عدم الذهاب إلى المدينة الواقعة في غرب ليبيا، بسبب مخاوف على شخصه يعلمها الدبيبة نفسه.

ويرى الشيباني أن الدبيبة ارتكب جرائم في حق المواطن والبرلمان خلال رئاسته للحكومة، كما يعتقد أنه السبب في إفشال الانتخابات بعد إخلاله بتعهده وترشحه للرئاسة.