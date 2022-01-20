سرقة أسلاك كهرباء بطول 4200 متر في مناطق مختلفة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 4200 متر أسلاك ضغط عالٍ بمناطق مختلفة، فيما لا تزال ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية ترهق كاهلها، وتتسبب في ضعف أداء شبكة التوزيع.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن سرقة هذه الأسلاك تسببت في انقطاع الكهرباء عن المواطنين وخسائر مادية للشركة.

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وتفصيليا، أعلنت سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 1050 مترًا على خط الترهوني من (30 المجرورة) بدائرة توزيع قصر بن غشير، إضافة إلى سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 750 مترا على خط السني من (30 النهر).

كما أشارت إلى سرقة أسلاك بمسافة 300 متر من أسلاك ضغط منخفض على الخط نفسه بدائرة توزيع قصر بن غشير، وسرقة أسلاك ضغط عالٍ بمسافة 1200 متر على خط الديلي من (فرعية السباك) بدائرة توزيع سوق الخميس التابعة لإدارة توزيع ترهونة.

سرقة وتخريب في منطقة ظاهر الرحيبات

وفي منشور منفصل، كشفت الشركة جانبا من أعمال السرقة والتخريب من قِبل مجموعة خارجة عن القانون على أحد خطوط الكهرباء في منطقة ظاهر الرحيبات تقدر بمسافة 900 متر، وكسر ثلاثة أعمدة خشبية، مما تسبب ذلك في فصل محول أبوعائشة وانقطاع الكهرباء على عدد من المواطنين.

سرقة وتخريب أسلاك الكهرباء (صفحة الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)

سرقة وتخريب أسلاك الكهرباء (صفحة الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)