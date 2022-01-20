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توافق “مصري كوري جنوبي” حيال الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن استقرار الأوضاع الداخلية في ليبيا يُمثّل أولوية بالنسبة للقاهرة، من خلال مواصلة مساعيها مع الأطراف الليبية المختلفة؛ لإجراء انتخابات في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء “السيسي”، اليوم الخميس، مع رئيس كوريا الجنوبية موون جاي، الذي يقوم هذه الأيام بزيارة إلى مصر.

وبحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية؛ فإن اللقاء، الذي عُقد بقصر الاتحادية؛ شهد توافقًا بين الجانبين حيال عدد من الموضوعات، في مقدمتها تطورات الأزمة في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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