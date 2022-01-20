رئيس المجلس الرئاسي يلتقي نائب عن دائرة طبرق الصالحين عبد النبي

طرابلس 20 يناير 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي الخميس، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى طبرق الصالحين عبد النبي، وعضو اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة عبد المُعز أحمد.

وأكد المجتمعون على ضرورة البدء في استكمال عدد من مشاريع الطرق الحيوية التي تربط مدينة طبرق والمدن المجاورة لها، وصولا إلى منفذ أمساعد الحدودي.

تطرق اللقاء لمشروع الطريق البديل أمساعد رأس أجدير، والمرحلة الأولى منه “أمساعد – المرج”، وتنفيذ أعمال مشروع الطريق المزدوج “طبرق – أمساعد”، واستكمال أعمال صيانة طريق “طبرق – أجدابيا”، وأعمال صيانة الطريق الساحلي، قطاعات طبرق، درنة، والتميمي، الخروبة، وطريق طبرق – الجغبوب، بالإضافة لمحطات التحلية : خليج البمبة والمرصص، ومشروع النهر الصناعي خط أجدابيا، طبرق.

وشدد السيد الرئيس على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لاستكمال مشاريع شبكة الطرق المذكورة، والتي ستساهم عند اكتمالها في ربط مدن المنطقة الشرقية، من أجدابيا وصولا إلى أمساعد. (وال) ح س/ ر ت

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