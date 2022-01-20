لا أجيد الخطابات الرنانة .. المنفي يرمي بكلامه على كثيري الخطابات

وبعد تغريدة لرئيس المجلس الرئاسي،محمد المنفي، بأن الصمت هو الحل وأنه يبتعد عن الخطابات الرنانة بحسب وصفه، أجرى المنفي في ذات التوقيت عدة لقاءات، أبرزها مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، وسفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، وعدد من أعيان وحكماء وأعضاء ملتقى الحوار السياسي بالمنطقة الشرقية.

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