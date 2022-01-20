المسماري: قانون جواز سفر سياسي للنواب سبق وأن صدر نظيره في عهد المملكة الليبية

أكدت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، أن قانون منح جواز سفر سياسي لكل عضو بمجلس النواب ، سبق وأن صدر نظيره في عهد المملكة الليبية ونص على أن يحق للنائب الاحتفاظ بجواز سفره الدبلوماسي.

وقالت المسماري في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، “أن القانون سوف يسري على كل نواب الأمة الليبية القادمين أيضا، إلا في حال إصدار مجلس النواب المقبل قانون يقضي بإلغائه”.

وكان مجلس النواب قد اصدر في اجتماعه القانون رقم (2) لسنة 2022 بتعديل وإضافة حكم للقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن تعدل الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ليكون نصها على النحو التالي : مادة (22) فقرة (2) يمنح كل عضو بمجلس النواب جواز سفر سياسي، ويحق له الاحتفاظ به ساري المفعول حتى بعد إنتهاء مدة عضويته في المجلس، وتمنح جوازات سفر سياسية لأزواجهم وجوازات سفر خاصة لأبنائهم.

القانون والذي تم تداوله خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تنشره المنصات التابعة لمجلس النواب، مما أثار العديد من الشكوك في حقيقة إصداره من عدمها.