مفوضية الانتخابات تشكل لجنة تتولى فحص ومراجعة قوائم تزكية مترشحي الانتخابات الرئاسية

ليبيا – أصدر مجلس المفوضية العليا للانتخابات قرارًا بشأن تشكيل لجنة من مختصين بإدارة العمليات تتولى فحص ومراجعة (قوائم التزكية) المقدمة من قبل مترشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسماؤهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم 80 لعام 2021.

المفوضية طالبت في المادة الثانية من قرارها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن يُقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والأليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها؛ ويتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية.

وتضمنت المادة الثالثة من القرار أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية التي تم اعتمادها في اللائحة الإجرائية، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها.

مجلس المفوضية طالب الجهات المعنية العمل بالقرار من تاريخ صدوره والتقيد به وتنفيذه.