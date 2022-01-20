وكيل الوزارة للشؤون التربوية يُشارك في تقديم برنامج الفريق الليبي في مُسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

طرابلس 20 يناير 2022 (وال)- شارك وكيل الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود، في تقديم برنامج الفريق الليبي بمُسابقة الأسبوع العربي؛ للبرمجة عبر الدائرة المُغلقة رفقة الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عبدالله السوسي وأعضاء الفريق.

هذا وتنطلق مُسابقة الأسبوع العربي للبرمجة في دورتهِ الثانية خِلال الفترة من 21 حتى 28 من فبراير المقبل، تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة”، والتي تُنظمها المُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ALECSO) وتستهدف المُعلّمين بكافة الاختصاصات، والطلبة، والطالبات من 6 سنوات إلى 18 سنة.

وحيَّت وكيل الوزارة للشؤون التربوية القائمين على المُسابقة، مُشيرة إلى أهميتها في نشر ثقافة البرمجة، وتعزيز قدرات الطلاب، والمُعلّمين، وتنمية مواهبهم وتجهيز الأجيال القادمة لتكون قادرة على الحصول لفُرص العمل.

وأكّدت على سعي الوزارة على نشر مفهوم البرمجة من خلال برامج التدريب أو من خِلال تضمينها ضمن المناهج الدراسية، وتحقيق أهداف التّنمية المُستدامة.

وأثنت على اِختيار محور البيئة في المُسابقة، لما له من أثر في تعزيز ثقافة الأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على البيئة.

وبدوره، أكّد الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة، على أهمية المُسابقة لتعزيز مهارات التلاميذ، والطلبة، والمُعلّمين بأساسيات البرمجة. (وال) أ ف/ ر ت

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