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تفاعل الأطراف الخارجية مع الأزمة الليبية .. من التدخل العسكري إلى دعم الانتخابات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

منذ بداية الأزمة الليبية والأطراف الخارجية تتدخل في الشؤون الداخلية للدولة، ولكن هذا التدخل لم يحقق الاستقرار في ليبيا وأصبحت القناعة عند القوى الخارجية والأطراف الداخلية أن الحل هو حل سياسي قائم على إجراء الانتخابات التي تمثل إرادة الشعب.

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قناة ليبيا

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