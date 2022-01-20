تفاعل الأطراف الخارجية مع الأزمة الليبية .. من التدخل العسكري إلى دعم الانتخابات

منذ بداية الأزمة الليبية والأطراف الخارجية تتدخل في الشؤون الداخلية للدولة، ولكن هذا التدخل لم يحقق الاستقرار في ليبيا وأصبحت القناعة عند القوى الخارجية والأطراف الداخلية أن الحل هو حل سياسي قائم على إجراء الانتخابات التي تمثل إرادة الشعب.

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